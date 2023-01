Alkohol am Steuer: Toyota fährt in Waiblingen gegen Mast

Ein Toyota-Fahrer hat am Freitagabend (13.01.) unter dem Einfluss von Alkohol in Waiblingen einen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei meldete gegen 21.50 Uhr ein Verkehrsteilnehmer, dass auf der Salierstraße ein Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Dabei soll der Verkehrsteilnehmer die gesamte Fahrbahn benötigt haben.

Toyota-Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss

Der 54-jähriger Toyota-Fahrer fuhr an einem Kreisverkehr über den Bordstein und in die Grünfläche. Kurz vor seiner Wohnanschrift wollte er noch wenden. Dabei stieß der Toyota gegen einen Mast. Dort konnte er von der Polizei angehalten und kontrolliert werden.

Die Beamten stellten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.