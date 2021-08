Alkoholisierte 19-Jährige verursacht Unfall in Fellbach

Eine 19-Jährige hat sich am Donnerstagabend (19.08.) alkoholisiert ans Steuer eines VW Passats gesetzt und in Fellbach einen Unfall verursacht.

Polizeiangaben zufolge war die Frau gegen 21.30 Uhr in der Höhenstraße unterwegs. In einem Baustellenbereich bemerkte sie zu spät, dass ein Mercedes vor ihr abbremste und fuhr dem Wagen auf. Die 19-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Laut Polizei entstand an den Autos ein Sachschaden in Höhe von circa 11.500 Euro. Der Passat wurde abgeschleppt. "Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die 19-Jährige ein und veranlasste in diesem Zusammenhang eine Blutuntersuchung", heißt es im Polizeibericht.