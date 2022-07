Allmersbach im Tal: Anhänger löst sich und prallt gegen Straßenschild

Zu einem Unfall ist es am Samstagvormittag (09.07.) in der Backnanger Straße in Richtung Allmersbach im Tal gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 66-jähriger Skoda-Fahrer gegen 10.15 Uhr mit einem Anhänger die Backnanger Straße.

Vor einem dortigen Kreisverkehr löste sich der Anhänger und machte sich selbstständig. Er brach nach links aus und stieß mit einem dortigen Straßenschild. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.