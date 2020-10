Allmersbach im Tal: Audi Q5 im Wert von 40 000 Euro gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (15.10.) einen in der Brucknerstraße geparkten Audi Q5 im Wert von 40 000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde der weiß lackierte Audi gegen 20 Uhr dort geparkt. Am nächsten Morgen wurde der Diebstahl gegen 5 Uhr bemerkt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07191/9090 Zeugenhinweise entgegen. Für die Ermittlungen sei insbesondere von Bedeutung, ob in der Nacht Verdächtiges in Tatortnähe bemerkt wurde. Wichtig für die Polizei sei auch, ob und wo der gestohlene Audi Q5, an dem die amtlichen Kennzeichen ES - FW 3002 angebracht waren, bei der Flucht gesehen wurde.