Allmersbach im Tal: Frau in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Eine Frau, die sich nach Angaben der Polizei offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Montagabend (24.08.) in Allmersbach im Tal einen Polizeieinsatz ausgelöst. Polizeibeamte wurden gegen 19.30 Uhr in den Krautgartenweg gerufen, weil die Frau dort randalierte.

Laut Polizeibericht ging sie auch auf die Beamten zu und schlug mit Fäusten um sich. Schließlich wurde sie mit Handschellen fixiert und in eine Fachklinik gebracht. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.