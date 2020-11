Eine 69 Jahre alte Fußgängerin wurde am Donnerstagmorgen (05.11.) beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 52-jährige Opel-Fahrerin gegen 10.15 Uhr von der Straße Im Wasenfeld in den Ulmenweg einbiegen und übersah dabei die Fußgängerin. Am Wagen der 52-Jährigen entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.