Allmersbach im Tal: Radfahrerin nach Unfall schwer verletzt - Autofahrer gesucht

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend (20.9.) eine Radfahrerin in Allmersbach im Tal gestreift und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 07191 / 9090 Zeugen.



Die 35-jährige Radlerin wollte Polizeiangaben zufolge gegen 22 Uhr von der Backnanger Straße nach links in die Heininger Straße abbiegen. Sie kündigte dies mittels Handzeichen an. Ein hinter ihr fahrender Autofahrer überholte die Radfahrerin links und streifte sie dabei vermutlich, woraufhin die Frau stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Autofahrer flüchtete in unbekannte Richtung. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.