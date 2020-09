Unbekannte haben die Scheiben eines Schaukastens an einem Vereinsheim in der Schorndorfer Straße eingeschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen Dienstagabend (15.09.), 21.30, Uhr und Mittwochmorgen (16.09.), 9 Uhr, am Werk waren.

Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegen.