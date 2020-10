Allmersbach im Tal/Weissach im Tal: Audi Q5 und A6 im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen - Polizei geht von Zusammenhang aus

Unbekannte haben zwischen Mittwoch (14.10.) und Donnerstag (15.10.) zwei Audi im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Ermittlungen zu den Vorfällen seien bereits eingeleitet.

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein in der Brucknerstraße geparkter Audi Q5 im Wert von 40 000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei wurde der weiß lackierte Audi gegen 20 Uhr dort geparkt. Am nächsten Morgen wurde der Diebstahl gegen 5 Uhr bemerkt.

Zudem wurde in der Drosselstraße in Cottenweiler in der Zeit von Mittwochabend, 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr ein schwarzlackierter Audi A6 Avant, mit den amtlichen Kennzeichen WN - KL 7780 entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter 07191/9090 entgegen.