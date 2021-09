Althütte: Autofahrer stößt mit Radfahrerin zusammen - 57-Jährige leicht verletzt

Bei einem Unfall in Althütte ist am Donnerstagnachmittag (16.09.) eine 57-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung am Freitagmorgen.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, fuhr ein 78-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Honda auf dem Haubeweg in Richtung Hauptstraße. Als er an der Einmündung nach links in Richtung Backnang abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt der Radfahrerin. Diese war auf der Hauptstraße von links herangefahren.

Leicht verletzt ins Krankenhaus

Beim Zusammenstoß mit dem Auto wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich ins Krankenhaus. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 1.600 Euro.