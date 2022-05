Althütte-Schlichenhöfle: BMW-Fahrerin begeht Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntagnachmittag (15.05.) in Althütte-Schlichenhöfle gekommen. Laut Angaben der Polizei stieß eine BMW-Fahrerin beim Ausparken gegen einen geparkten Skoda.

Die Frau soll nach dem Zusammenstoß ausgestiegen sein, um sich das Ausmaß des Unfalls näher anzuschauen. Nach der Begutachtung stiegen sie und ihr Begleiter wieder in ihr Auto und sie flüchtete vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern noch an.