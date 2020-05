Althütte: VW im Wert von 55.000 Euro gestohlen

In der Nacht zum Dienstag (12.05.) ist in Althütte-Lutzenberg ein VW Touareg im Wert von 55.000 Euro gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen WN-HX 100 war in der Straße "Im Weiler" auf einem Stellplatz geparkt gewesen. Eine Zeugin hatte gegen 3 Uhr nachts gesehen, wie der schwarze SUV in Richtung Althütte fuhr. Deshalb wird davon ausgegangen, dass er kurz zuvor gestohlen wurde. Der Polizeiposten Weissach im Tal sucht nun dringend nach weiteren Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191352623 zu melden.