In Winnenden an der Kreuzung Waiblinger Straße und Südumgehung ist am Freitagabend (28.08.) eine Ampel umgefahren worden.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde die Ampel in Richtung Krankenhaus umgefahren. Infolgedessen kam es zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde dabei vermutlich niemand. Der Verkehr wird momentan von der Polizei geregelt.

Weitere Infos folgen.