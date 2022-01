In der Silvesternacht kam es in einer S-Bahn in Richtung Backnang zu einer Auseinandersetzung.

Wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart am Montag (03.01.) mitteilte, waren gegen 02.30 Uhr offenbar zwei Gruppen von insgesamt fast 40 Personen in einer Bahn der Linie S3 in eine "zunächst verbale und dann körperliche Auseinandersetzung" geraten.

Pfefferspray in Zug gesprüht

Doch damit noch nicht genug: "Während die eine Gruppe am Bahnhof Backnang in einen abfahrbereiten