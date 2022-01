Ein 55-Jähriger hat sich bei einem Arbeitsunfall in Backnang am Dienstag (04.01.) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, ereignetet sich der Unfall kurz nach 17 Uhr in der Sachsenweiler Straße.

{element}

Der 55-Jährige war mit Ladetätigkeiten beschäftigt, als er aus einer Höhe von etwa 3,7 Metern von einem Lastwagen fiel. Ein Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den schwer Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.