Bei einer Firma in Großerlach in der Marhördter Straße hat sich am Donnerstagnachmittag (04.02.) kurz vor 16.00 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 59-Jähriger von einem Radlader-Fahrer übersehen und schwer verletzt. Das Unfallopfer wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.