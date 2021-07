Arbeitsunfall in Schorndorf: 51-Jähriger wird schwer verletzt

Am Freitag (23.07.) ist es kurz vor 15 Uhr in einem Warenlager in der Steinbeisstraße in Schorndorf zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, unterlief einem 32-jährigen Gabelstapler-Fahrer beim Abstellen einer Palette in einem Hochregal einen Fehler: Die Palette streifte eine bereits im Hochregal abgestellte Palette, welche mit Getränkekisten beladen war.

Durch den Zusammenstoß fielen mehrere Getränkekisten aus rund fünf Metern von der Palette und trafen einen 51-jährigen Mitarbeiter. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.