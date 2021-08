Aspach: 54-jähriger begeht Fahrerflucht, aufmerksame Zeugen nehmen Verfolgung auf

In Aspach hat es am Freitag (20.08.) gegen 17.15 Uhr einen Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 54-jähriger Ford-Fahrer auf der Landesstraße 1115 von Backnang in Richtung Großbottwar unterwegs. Er überfuhr an der Einmündung zur Landesstraße 1118 eine rote Ampel und streifte dadurch einen von rechts kommenden Motorradfahrer. Der 23-Jährige wollte nach rechts ebenfalls in Richtung Großbottwar einbiegen, heißt es im Polizeibericht. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Der 54-Jährige soll den Sturz des 23-Jährigen bemerkt haben, jedoch weitergefahren sein. Dank aufmerksamer Zeugen, die die Verfolgung des Auto-Fahrers aufnahmen, kehrte er schlussendlich an die Unfallstelle zurück. Er muss sich „wegen Verkehrsflucht verantworten und auch führerscheinrechtliche Maßnahmen fürchten“, heißt es weiter.

An den beide Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.