Aspach: Diebe brechen in Bäcker ein – 300 Kilo schwerer Tresor gestohlen

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend (09.10.) und Montag (10.10.), 1 Uhr, in eine Bäckereifiliale in der Boschstraße in Großaspach eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Einbrecher aus einem dortigen Büro einen circa 300 Kilogramm schweren Tresor. Die Unbekannten transportierten den Tresor mit einem Lieferwagen der Bäckerei ab. Den Schlüssel des Firmenfahrzeugs fanden die Täter in den Betriebsräumen auf.

Eine in der Nacht betriebenen Fahndung nach den Tätern und dem entwendeten Mercedes-Sprinter mit den amtlichen Kennzeichen WN-U 3041 blieb laut Polizei ohne Erfolg. Hinweise die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191 - 9090 entgegen.