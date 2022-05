Aspach: Einbrecher schlug mit Axt Scheibe ein

In der Nacht zum Donnerstag (5.5.) ist ein 24-Jähriger in einen Supermarkt in der Hauptstraße in Aspach eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, soll der 24-Jährige eine Scheibe mit einer Axt eine Scheibe eingeschlagen haben, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen.

Polizisten konnten den Mann vor Ort festnehmen. Wegen seines Gesundheitszustandes wurde der Tatverdächtige in eine psychiatrische Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.