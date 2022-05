Aspach: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Mittels eines Steines schlug ein bislang unbekannter Einbrecher am Wochenende in Aspach eine Scheibe direkt neben der Eingangstür eines Supermarktes in der Siemensstraße ein.

Diebesgut im Wert von 320 Euro

"Anschließend drang er durch das entstandene Loch in den Markt ein und entwendete im Kassenbereich vier Stangen Zigaretten und aus einem Getränkekühlschrank ein Getränk", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen.

Das Diebesgut im Wert von etwa 320 Euro verpackte er in eine mitgebrachte Einkaufstüte und verließ anschließend den Markt durch die Eingangstür. Der Dieb kann folgendermaßen beschrieben werden:

Männlich

dunkle Haare

Bekleidet war er mit einer roten Nikolausmütze, einem roten Pullover mit zwei schwarzen Ringen auf Höhe der Ellenbogen, einem roten Schal, einem weißen Shirt, dunklen Schuhen sowie einer schwarzen Hose mit einem weißen Logo auf dem linken Oberschenkel (vermutlich Jogginghose).

Zudem führte der Dieb eine weiße Einkaufstasche mit sich, auf welcher augenscheinlich ein Baum aufgedruckt ist.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.