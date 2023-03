Aspach: Erst auf Auto-Rad uriniert, dann Besitzer verprügelt - Zeugen gesucht

Ein Betrunkener hat am Samstag (11.03.) in Aspach auf das Vorderrad eines geparkten Autos in der Oberstenfelder Straße uriniert. Der Besitzer des Autos sprach den Mann an. Daraufhin ging der Mann mit beiden Fäusten auf den Besitzer los. Nach Angaben der Polizei kamen gleich darauf vier Bekannte des Urinierers hinzu. Zwei der Bekannten schlugen und traten auch auf den bereits am Boden liegenden verletzten Geschädigten ein. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr.

Erst als eine weitere Anwohnerin lautstark in das Geschehen eingriff, ließ die Personengruppe von dem Geschädigten ab. Die Gruppe entfernte sich zu Fuß in Richtung Sonnenhof.

Der Urinierer wird wie folgt beschrieben:

er war circa 30 bis 35 Jahre alt

kräftig gebaut

circa 1,70 Meter groß

dunkel gekleidet

Nach Angaben des Geschädigten wartete auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein älterer Mann auf den Bus. Die Polizei bittet diesen Mann und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 07191/ 9090 bei der Polizei in Backnang zu melden.