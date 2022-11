Aspach-Großaspach: Dieb bricht in Supermarkt ein – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Freitag (25.11.) ist in Aspach-Großaspach ein bisher unbekannter Dieb kurz vor 3.30 Uhr in einen Supermarkt in der Siemensstraße eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurde nichts gestohlen.

Zur Tatzeit soll der Tatverdächtige eine weiße Jogginghose, ein schwarzes Oberteil, schwarze Nike-Turnschuhe mit weißer Sohle, einen weißen Mundschutz getragen haben. Zudem führte er einen Rucksack mit sich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.