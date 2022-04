In Aspach haben am Dienstagabend (12.04.) zwei Männer in der Siemensstraße und in der Marbacher Straße auf dem Gelände von Fahrzeughändlern die Scheiben mehrerer Autos und eines Gebäudes demoliert. Die alarmierte Polizei konnte einen der Männer bei einer unweit entfernten Tankstelle antreffen und festnehmen.

Wie die Polizei mitteilte, hielt der Mann zu diesem Zeitpunkt eine Metallstange in seinen Händen, bei der es sich um den vermeintlichen Tatgegenstand handelte. Der