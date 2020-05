Aspach-Rietenau: Neu angelegter Fußballrasen beschädigt

Symbolbild. © Pixabay

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag (26.04.), 2 Uhr und Montag (27.04.), 12 Uhr eine neu angelegte Rasenfläche eines Fußballplatzes beschädigt. Laut Polizei befuhr ein Fahrzeug über einen Nebenweg die Fußballfläche und zog dabei zwei Kreise in die erneuerte Rasenfläche. Der oder die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Aufgrund der messbaren Reifenspuren handelt es sich bei dem gesuchten Fahrzeug vermutlich um einen SUV oder ein ähnlich hohes Fahrzeug. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ortskundige Täter handelt. Hinweise nimm das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.