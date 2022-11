Aspach: Unbekannte setzen Kindergarten unter Wasser

Unbekannte haben zwischen Montagabend (31.10.) und Mittwochmorgen (2.11.) an einem Kindergarten in Aspach gewütet und das Gebäude unter Wasser gesetzt.

Wasser mit Schlauch ins Gebäude geleitet

Wie die Polizei mitteilt, wurden am 2. November am Gebäude in der Hermann-Schadt-Straße „mehrere Beschädigungen festgestellt, die mutwillig herbeigeführt wurden.“

Rohe Eier wurden an die Hausfassade geworfen, Scheiben beschädigt und Wasser per Schlauch ins Innere geleitet. Auch aus einem geöffneten Wasserhahn im Außenbereich trat Wasser in unbestimmbarer Menge aus.

„Erheblicher Sachschaden“: Polizei Backnang ermittelt

Laut Polizei entstand vor allem durch das Wasser ein „erheblicher Sachschaden“ im Eingangsbereich des Kindergartens. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Backnang ermittelt und nimmt unter 0711/57720 Hinweise entgegen.