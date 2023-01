Aspach: 59-Jähriger mit getuntem BMW von Polizei erwischt

In Aspach ist am Dienstagnachmittag (18.01.) gegen 15 Uhr ein BMW-Fahrer von der Verkehrspolizei angehalten worden. Laut Angaben der Polizei fielen der Backnanger Streife technische Veränderungen an dem Auto auf.

Auto muss stillgelegt werden

Der 59-Jährige wurde von den Beamten dann an der Marbacher Straße kontrolliert. Dabei stellte die Polizei Veränderungen an der Rad-/Reifenkombination, am Fahrwerk und an den Distanzscheiben fest. Diese waren allesamt nicht eingetragen.

Nach einer Anordnung des Landratsamts auf ein technisches Gutachten musste das Auto des 59-jährigen zwangsstillgelegt werden. Der BMW wurde bei der Überprüfung als verkehrsunsicher eingestuft. Auf den 59-Jährigen kommt ein Bußgeld, ein Punkt in Flensburg sowie die Kosten des Gutachtens zu.

Weitere Kontrollen der Polizei geplant

Die Polizei plant auch zukünftig Verkehrskontrollen mit Zielrichtung „illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen" durchzuführen. Durch illegal getunte Fahrzeuge werde die Sicherheit im Straßenverkehr sowie häufig auch das Abgas- und Geräuschverhalten der Fahrzeuge massiv beeinträchtigt, heißt es in einem Polizeibericht vom Mittwoch (18.01.)