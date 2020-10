Symbolbild. © ZVW/Gabriel Habermann

Wegen eines positiven Coronatests war ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Fellbach so verzweifelt, dass er drohte, sich umzubringen. Die Polizei musste am Dienstagabend deshalb in der Esslinger Straße eingreifen. Der Mann ließ sich, so teilt die Polizei mit, schnell beruhigen und wurde dann mit einem Rettungswagen ins Klinikum Schloss Winnenden gefahren.