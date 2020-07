Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.07.) zwischen 01.30 Uhr und 08.30 Uhr einen im Eschenweg geparkten Audi A6 im Wert von rund 65.000 Euro gestohlen. Am weißen Audi waren die Kennzeichenschilder LB - NM - 8814 angebracht. Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegengenommen.