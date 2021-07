In Auenwald hat am Dienstagvormittag (06.07.) ein bisher Unbekannter die hintere Fensterscheibe eines Mercedes eingeschlagen. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitpunkt in der Unterbrüdener Straße, als in einem Zeitfenster von 6.45 Uhr und 12 Uhr die Fensterscheibe eingeschlagen wurde.

Zeugenhinweise können unter der Telefonnummer 07191 / 35 260 gemacht werden.