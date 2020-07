In Auenwald am Donnerstagabend (16.7.) ging ein betrunkener 47-Jähriger auf ein Kind und die eigene Schwiegermutter los. Nach Polizeiangaben schlug er bei sich zu Hause das im Haushalt lebende Kind und bedrohte die Schwiegermutter. Die alamierte Polizei nahm völlig betrunkenen und aggressiven Mann in Gewahrsam. Die Ermittlungen zu den vorangegangenen Vorfällen dauern an