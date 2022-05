Auenwald: Mit Bierkrug zugeschlagen - Mann schwer verletzt

Bei einem Streit auf einer Veranstaltung in der Trinkgasse in Auenwald am Sonntagabend (1.5.) ist ein 33-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, schlug ein 28-Jähriger mutmaßlich seinem 33-jährigem Kontrahenten mit einem Bierkrug ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer. Der 33-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen, der sich ebenfalls leicht verletzte, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weil er alkoholisiert war, wurde zur Beweissicherung eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Ermittlungen dauern an.