Auenwald: Unfall wegen Alkohol am Steuer – Mercedes überschlägt sich

Bei einem Unfall in der Oberbrüdener Straße ist am Freitag (01.01.) ein 36-jähriger Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 36-Jährige gegen 5 Uhr mit einem Mercedes von Backnang-Steinbach in Richtung Oberbrüden unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam.

Der Mercedes überschlug sich dabei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro.