Auenwald: Zwei Einbrüche in derselben Straße

Auenwald.

Gleich zweimal brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (22.04.) auf Donnerstag (23.04.) in Geschäfte in der Lippoldsweiler Straße ein.

Zwischen 18.45 Uhr und 04.50 Uhr hebelten sie eine Schiebetüre des Kundeneingangs auf und durchwühlten anschließend den Verkaufsraum sowie einen Aufenthaltsraum. Laut Polizei entwendeten sie etwa 240 Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

In derselben Nacht brachen Unbekannte in eine danebenliegende Metzgereifiliale ein. Auch hier hebelten sie die Schiebetür des Kundeneingangs auf. Anschließend brachen der oder die Täter einen Münzautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 / 9090 entgegen.