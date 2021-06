Eine seit Dienstagmorgen (22.06.) vermisste Frau ist am späten Mittwochnachmittag wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwochabend mit. Damit hat die Polizei die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt.

Zuvor hatte die Polizei unter Einsatz von Hunden und einem Hubschrauber nach der Frau gesucht.