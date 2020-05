Aufatmen in Fellbach: Vermisster 10-Jähriger wohlbehalten zurück

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, konnte der seit Mittwochabend vermisste 10-Jährige in Fellbach wohlbehalten aufgefunden werden. Eine Zeugin hatte ihn aufgrund des Fahndungsbildes und dem Aufruf auf Facebook erkannt und der Polizei einen Hinweis gegeben. Gegen 16.25 Uhr konnten die Beamten den Jungen in Fellbach aufgreifen. Bisher kann die Polizei keine Angaben dazu machen, wo sich der Junge seit seinem Verschwinden aufgehalten hatte.

Bis zum späten Nachmittag hatten die Beamten den 10-jährigen in Fellbach, Schmiden und am Waiblinger Bahnhof gesucht. Dabei setzten sie auch Mantrailer-Hunde (Personenspürhunde) ein.

Der Junge hatte laut Polizei am Mittwochabend (20.05.), 21 Uhr, nach einem häuslichen Streit die elterliche Wohnung unbemerkt verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von dem Jungen.

Bei dem Streit soll es sich um einen ganz normalen Streit gehandelt haben, bei dem keine Gewalt im Spiel gewesen sei. Der Junge sei das erste Mal von zu Hause weggelaufen.

Bereits am Mittwochabend waren ein Polizeihubschrauber und eine Rettungsstaffel des Rems-Murr-Kreises im Einsatz auf der Suche nach dem 10-Jährigen. Die Suche blieb erfolglos.

Nach seinem Verschwinden war die Polizei zunächst davon ausgegangen, dass der Junge sich auf dem Weg nach Ulm/Neu-Ulm gemacht hätte, weil dort sein volljähriger Bruder lebe. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen. Der Bruder des Vermissten konnte keine Hinweise zum Aufenthaltsort des 10-Jährigen geben.

Zum 10-Jährigen liegt folgende Beschreibung vor:

- Der Junge ist 10 Jahre alt

- Er ist 1,45 Meter groß und schlank

- Er hat kurze, braune Haare

- Er trägt einen Ohrring am rechten Ohr

- Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er grüne Nike Turnschuhe, eine kurze Hose in blau oder weiß

- Er führt eine graue Sporttasche, einen grauen Rucksack und einen „Kühlrucksack“ mit sich.

Hinweise zu dem Jungen oder seinem Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 – 57 720 oder jede sonstige Polizeidienststelle entgegen.