Im Rems-Murr-Kreis kam es am Dienstag (14.12.) und Mittwoch (15.12.) zu zwei Auffahrunfällen.

Keine verletzten Personen

In Schorndorf hat es am Dienstag (14.12.) um kurz nach 13.30 Uhr einen Auffahrunfall gegeben. Eine 28-Jährige befuhr die Stuttgart Straße in Richtung Stadtmitte. Der Verkehr vor ihr geriet aufgrund eines Linksabbiegers ins Stocken, was sie jedoch zu spät bemerkte. Sie fuhr auf den vor ihr fahrenden Mercedes eines 50-Jährigen auf. Dieser wurde wiederum auf