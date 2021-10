Auf der B14 bei Leutenbach hat es am Donnerstagmorgen (14.10.) gegen 6.40 Uhr gekracht.

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag mitteilte, war eine 23-jährige Seat-Fahrerin in Richtung Backnang unterwegs, als sie am Ende des vierspurigen Ausbaus das Abbremsen der vorausfahrenden Autos zu spät erkannte.

"Sie konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr auf einen Pkw Mercedes auf. Hierbei wurde sowohl die Unfallverursacherin als auch die 20-jährige Mercedes-Fahrerin leicht