Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntag (27.03.) gegen 16.30 Uhr in der Fellbacher Straße in Kernen gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrender Mitsubishi abbremsten musst. Ein Wagen vor dem Mitsubishi wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen. Der 28-Jährige fuhr mit seinem Mercedes auf den Mitsubishi auf. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.

