In der Waiblinger Straße in Korb hat sich am Montag (11.04.) gegen 12.50 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine 54-jährige VW-Fahrerin zu spät, dass die 47-jährige Jeep-Fahrerin vor ihr verkehrsbedingt bremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 47-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den Autos entstand laut Polizei Sachschaden.

