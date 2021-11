Ein Auffahrunfall mit fünf Leichtverletzten und rund 17 000 Euro Sachschaden hat sich am Mittwoch (10.11) in der Schorndorfer Straße in Urbach ereignet. Dort war gegen 13.40 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem VW in Richtung Schorndorf unterwegs und fuhr aus Unaufmerksamkeit auf den BMW eines 81-Jährigen auf, der dann auf den Fiat vor ihm geschoben wurde. Zwei Mitfahrer im Fiat, der BMW-Fahrer sowie der Unfallverursacher samt Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten zum Teil im Krankenhaus