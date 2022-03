Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch (23.03.) gegen 16 Uhr in der Siemenststraße in Weinstadt-Beutelsbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, musste eine 42-Jähirge ihren Audi verkehrsbedingt anhalten. Eine 53-jährige Hyundai-Fahrerin erkannte das zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf den Audi auf. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro entstand.

