Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Fellbach: 15.000 Euro Schaden

Bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen wurden am Freitagabend (02.12.) in Fellbach ein Mann und eine Frau leicht verletzt. Zudem entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Totalschaden am Smart

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, waren die drei am unfallbeteiligten Fahrzeuge kurz vor 17 Uhr ortsauswärts auf der Schorndorfer Straße in Richtung Waiblingen unterwegs. Der vorderste Pkw musste verkehrsbedingt bremsen und der dahinter fahrende Smart konnte noch rechtzeitig anhalten. "Die dahinter fahrende 21-jährige Renault-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr anhalten, fuhr auf den vor ihr haltenden Smart auf und schob diesen noch auf den davor stehenden Mitsubishi auf", heißt es im Polizeibericht.

Die 21-jährige Renault-Fahrerin und der 63-jährige Fahrer des Smart wurden dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 15.000 Euro, wobei der Smart vorne und hinten derart beschädigt wurde, dass er einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro erlitt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es nur zu leichteren Behinderungen im Bereich der Unfallstelle.