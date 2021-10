Blaulicht, Polizei, Krankenwagen: Am frühen Mittwochabend (13.10.) hat ein Polizeieinsatz in einer S-Bahn und am Bahnhof Geradstetten für Aufregung gesorgt. Was war geschehen?

Auseinandersetzung in der S-Bahn

Wie die Bundespolizeiinspektion Stuttgart am Donnerstagmorgen mitteilte, hatte ein 20-Jähriger nach einem Streit Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet. "Bisherigen Informationen zufolge geriet der syrische Staatsangehörige gegen 17:15 Uhr in einer S-Bahn der