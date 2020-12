Auseinandersetzung auf dem Alten Postplatz in Waiblingen: Polizei nimmt 19-Jährigen in Gewahrsam

Auf dem Alten Postplatz in Waiblingen hat es am Donnerstagnachmittag (17.12.) gegen 16.15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 33-Jährigen gegeben. Den Angaben der Polizei zufolge konnte durch Zeugen ermittelt werden, dass der 19-Jährige seinen Kontrahenten anging und zuvor bereits in einem dortigen Drogeriemarkt randaliert hatte.

Polizisten nahmen den 19-Jährigen in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.