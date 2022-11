Auseinandersetzung in Schorndorf: Lokführer weckt schlafenden 34-Jährigen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24.11.) kam es in einem in Schorndorf abgestellten Zug zu einem Polizeieinsatz.

Ermittlungen wegen des Verdachts einer Körperverletzung

Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein Lokführer gegen 02.00 Uhr einen schlafenden Mann geweckt. Daraufhin war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge, machte der 34-Jährige nachdem er geweckt worden war zunächst Anstalten, den Zug zu verlassen. "Offenbar änderte er seine Meinung einige Sekunden später und wandte sich dem Triebfahrzeugführer erneut zu", heißt es im Polizeibericht. Laut aktuellen Erkenntnissen wurde der lettische Staatsangehöriger verbal aggressiv, packte den Bahnmitarbeiter offensichtlich am Kragen und schüttelte ihn.

Der Zugführer verständigte anschließend die Polizei. Eine Streife der Bundespolizei brachte den renitenten 34-jährigen Mann mit Hilfe einer Streife der Landespolizei und Mitarbeitern der DB Sicherheit zu Boden. Dem Beschuldigten wurden Handschellen angelegt und er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier Schorndorf gebracht.

"Weil die Aggressivität und das auffällige Verhalten des Mannes auf dem Polizeirevier nicht nachließen, wurde ein Arzt verständigt und der Mann anschließend in ein Krankenhaus verbracht", so die Beamten weiter. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Körperverletzung.