Auseinandersetzung in Winnenden: Unbekannter schlägt 65-Jährigem ins Gesicht

Am Dienstagnachmittag (16.08.) in der Zeit zwischen 15.45 und 16 Uhr ist es am Kronenplatz in Winnenden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 65-jährigen Mann und einem etwa gleichaltrigen Kontrahenten gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, kam es nach bisherigem Kenntnisstand zunächst zur verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf warf der 65-Jährige die Bierflasche des bisher unbekannten Mannes auf den Boden. Daraufhin schlug dieser den 65-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Bei dem Mann soll es sich laut dem Geschädigten um einen etwa Anfang bis Mitte 60-jährigen Mann von kräftiger Statur handeln. Dieser soll etwa 170-175 cm groß sein, grauschwarze nackenlange Haare haben und griechischer Herkunft sein. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.