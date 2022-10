Auto in Alfdorf beschossen? Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht zum Mittwoch (12.10.) ist in der Achalmstraße in Alfdorf die Frontscheibe eines Ford Rangers offenbar mutwillig beschädigt worden. "Es scheint, als ob die Autoscheibe mit kleinkalibriger Munition beschossen wurde", berichtet die Polizei.

Fünf Einschläge in Frontscheibe

Wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht, fand der Eigentümer sein Auto am Morgen beschädigt vor. In der Scheibe waren laut Polizeibericht fünf Einschläge zu erkennen. Auf der Motorhaube lagen den Angaben zufolge verformte Kunststoffreste.

Die Polizei in Welzheim nimmt nun unter der Telefonnummer 07182/92810 Hinweise entgegen.