Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 11.50 Uhr hat ein bisher unbekannter Dieb am Montag, 10. Mai 2021, einen in der Großheppacher Straße in Endersbach geparkten Toyota aufgebrochen.

Er entwendete aus diesem laut Polizeibericht eine braune Lederhandtasche samt Geldbeutel. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt, der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151/65061