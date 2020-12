Auto kommt bei Backnang von Straße ab: 44-Jähriger schwer verletzt

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstagmorgen (17.12.) gegen 7 Uhr mit seinem Smart von der Kreisstraße 1906 zwischen Erbstetten und Backnang-Maubach abgekommen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge geriet das Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen, abschüssigen Linkskurve ins Schleudern. Die Straße war stellenweise glatt. Im weiteren Verlauf kam der Smart nach links von der Fahrbahn ab. Der 44-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.